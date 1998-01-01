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Сервис мониторинга
транспорта по подписке
  • GPS-трекер бесплатно
  • Установка за 1 минуту!
  • Подходит для любого авто
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автопарка эффективнее
  • Контроль местоположения и передвижения
  • Контроль скорости и нарушений ПДД
  • Контроль манеры вождения

Подписка от 399 руб. в месяц

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Ваш транспорт под контролем IZICON

Для кого предназначен IZICON

Частные перевозчики Логистические компании Компании с собственным автопарком
Частные перевозчики
Полный контроль
Понимание, что делает твой водитель в любой момент времени, просмотр истории через мобильное приложение или браузер
Повышение эффективности
Исключение простоя, нецелевого использования транспорта водителями
Снижение затрат
Снижение затрат на перепробеги и техобслуживание за счет более бережного отношения водителей к авто
Логистические компании
Оптимизация логистики
Повышение эффективности доставки за счет оптимизации маршрутов, просмотр истории
Повышение эффективности
Исключение простоя, нецелевого использования транспорта водителями
Снижение затрат
Снижение затрат на перепробеги и техобслуживание за счет более бережного отношения водителей к авто
Снижение ДТП
Снижение аварийности за счет мониторинга манеры вождения
Компании с собственным автопарком
Повышение эффективности
Исключение простоя, нецелевого использования транспорта водителями
Полный контроль
Оптимизация эффективности использования автотранспорта за счет контроля маршрутов и параметров работы
Снижение ДТП
Снижение аварийности за счет мониторинга манеры вождения

Возможности сервиса IZICON

Контроль местоположения в реальном времени
Местоположение авто в режиме онлайн. Доступны 10 видов карт, инструменты поиска адресов, отображения геозон и вычисления расстояний
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История поездок автомобиля за 1 год
Отображение пройденных треков авто, с возможностью проигрывания. Включение иконок-событий на треке, вкл./выкл. зажигания и т.д.
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Стоянки
Отображает остановки и стоянки авто дольше времени, указанного пользователем
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Встроенный зуммер
В трекере включается звуковой сигнал для водителя по выбранному событию: превышение скорости, превышение порога ускорения и т.д.
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Уведомления о нарушениях, опасной езде
Фиксация и уведомление об ускорении, резком маневре (превышение скорости, превышение порога ускорения и тп.)
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Уведомления об отключении трекера
При изъятии устройства передается сообщение по SMS на указанный номер, в трекере находится встроенный аккумулятор.
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Безопасное вождение и рейтинг водителя
На основании полученных данных формируются отчеты: "Рейтинг водителя" и "Детализация нарушений". По кол-ву штрафных баллов определяется манера вождения.
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Контроль маршрута
Контроль выполнения рейсов по заданным маршрутам. Маршруты задаются на каждое авто.
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API-интеграция
Полноценная API-интеграция для крупных компаний
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Ключевые особенности

GPS\Глонасс-оборудование совершенно бесплатно
Трекер передается бесплатно, вы оплачиваете только доступ к онлайн-системе. Отсутствуют капитальные расходы на закупку оборудования.
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Поддержка любого авто
Трекер легко подключается в диагностический разъем автомобиля, который есть в любом авто, без нарушения гарантии авто.
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Все просто! Легкая установка и быстрое начало использования
Установка трекера занимает не более 1 минуты, установка напоминает включение USB-флешки. Не требуется выезд монтажников, вы устанавливаете самостоятельно.
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В любой момент вы можете отказаться от подписки
Если вы перестанете пользоваться нашей системой, вы в любой момент можете отказаться от подписки без лишних затрат
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Наши преимущества

Сервис мониторинга транспорта по подписке – месяц или год, на ваш выбор. Вы получаете профессиональное решение, самостоятельно по инструкции подключаете оборудование в диагностический разъем (есть в любом авто) и начинаете пользоваться.

Стоимость оборудования 0 Р
Работа через браузер или мобильное приложение (iOS, Android)
Подписка на месяц или год
Поддержка любых марок авто

Снижаем затраты

Использование сервиса IZICON значительно повышает эффективность владения транспортом как собственного, так и арендованного. IZICON обеспечивает полный контроль за автопарком. Ваши водители под присмотром 24 часа в сутки.

50%
Снижает расходы на ремонт
100%
Снижает перепробеги и левые рейсы
100%
Снижает кол-во нарушений ПДД, повышает качество вождения
80%
Снижает аварийность

Как это работает

1
OBD II терминалы
IZICON использует OBD II терминалы, которые любой человек сможет самостоятельно установить в автомобили, оборудованные OBD разъемом (есть в любом авто)
далее
2
GPS/ГЛОНАСС
IZICON - получает данные из систем компьютерной диагностики (OBD II) автомобиля и со спутников GPS/ГЛОНАСС
далее
3
Легкое подключение
Терминал легко подключается в диагностический разъем автомобиля буквально за несколько минут.
4
Получение данных
После подключения, IZICON начинает считывать информацию с бортового компьютера автомобиля, спутников GPS/ГЛОНАСС и все данные оперативно отправляются в систему мониторинга через встроенную SIM-карту
далее
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Клиенты

Предоставляем оборудование, как гигантам промышленности, так и частным компаниям

Вкуснотеево оптимизирует маршруты перевозки молочного сырья и исключает простои и хищения для 80 молоковозов, окупив внедрение мониторинга за 3 месяца
далее
Компания Schenker контролирует точность соблюдения сроков доставки при помощи решения по мониторингу транспорта Omnicomm
Благодаря системам слежения Omnicomm стеклоперерабатывающее предприятие Стекломакс снизило расход топлива на 30% для парка из «ГАЗелей», а водители стали дисциплинированнее, перестав накручивать километры
далее

Ответим на ваши вопросы

Оставьте заявку, и мы с вами свяжемся в кратчайшие сроки

Нажимая кнопку «отправить», я автоматически соглашаюсь с условиями обработки персональных данных

Шаги для подключения к сервису

01
Заполните заявку или выберете нужный тариф на сайте
02
Наш менеджер с вами свяжется в течение 30 мин в рабочее время
03
Оплата онлайн, либо по счету
04
Доставка терминала по РФ
05
Самостоятельно установите терминал в авто по инструкции
06
Получите логин\пароль к системе на email и начинайте пользоваться

Тарифы

START
Минимум функций
399
в месяц в год
2 месяца в подарок
Срок хранения данных:1 месяц
GPS\Глонасс мониторинг (Местоположение, трек, стоянки, скорость)
Аналитика и отчетность
Оформить сейчас
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OPTIMAL
Оптимальный выбор
499
в месяц в год
2 месяца в подарок
Срок хранения данных:6 месяцев
GPS\Глонасс мониторинг (Местоположение, трек, стоянки, скорость)
Аналитика и отчетность
Безопасное вождение (рейтинг водителей, анализ манеры вождения)
Уведомления(об отключении трекера, о нарушениях, оповещение водителя и т.п.)
Оформить сейчас
Подробнее
PROFI
Полный набор
699
в месяц в год
2 месяца в подарок
Срок хранения данных:12 месяцев
GPS\Глонасс мониторинг (Местоположение, трек, стоянки, скорость)
Аналитика и отчетность
Безопасное вождение (рейтинг водителей, анализ манеры вождения)
Уведомления(об отключении трекера, о нарушениях, оповещение водителя и т.п.)
Логистика (ГЕО-зоны, контроль маршрутов)
Контроль ТО
Контроль состояния авто
Параметры состояния автомобиля (CAN-шина*):
Обороты двигателя Уровень топлива в литрах и процентах Расход мгновенный Температура охлаждающей жидкости двигателя Температура масла Скорость Check Engine Пробег от сброса ошибки Время от сброса ошибки VIN

*Набор контролируемых параметров зависит от конкретной марки и модели автомобиля и особенностей реализации CAN–шины и поддержки протокола OBD II

детальнее
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О компании

Компания «Omnicomm» — разработчик и производитель системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на базе технологий ГЛОНАСС/GPS, датчиков уровня топлива Omnicomm LLS и сопутствующего оборудования, является лидером в своей области. Оборудование производится в России.

Система менеджмента компании и ее зарубежного представительства сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2011.

Компания работает с 1998 года. Сегодня Omnicomm имеет представительства в более чем 110 странах мира.

ОМНИКОММ

127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр 1, бизнес-центр "Baker Plaza", офис 41.

Режим работы – по будням с 10:00 до 19:00 по московскому времени

8 495 108-46-97 info@izicon.ru