Для кого предназначен IZICON

Подписка от 399 руб. в месяц
транспорта по подписке
- GPS-трекер бесплатно
- Установка за 1 минуту!
- Подходит для любого авто
автопарка эффективнее
- Контроль местоположения и передвижения
- Контроль скорости и нарушений ПДД
- Контроль манеры вождения
Подписка от 399 руб. в месяц
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Сервис мониторинга транспорта по подписке – месяц или год, на ваш выбор. Вы получаете профессиональное решение, самостоятельно по инструкции подключаете оборудование в диагностический разъем (есть в любом авто) и начинаете пользоваться.
Использование сервиса IZICON значительно повышает эффективность владения транспортом как собственного, так и арендованного. IZICON обеспечивает полный контроль за автопарком. Ваши водители под присмотром 24 часа в сутки.
Предоставляем оборудование, как гигантам промышленности, так и частным компаниям
Оставьте заявку, и мы с вами свяжемся в кратчайшие сроки
Нажимая кнопку «отправить», я автоматически соглашаюсь с условиями обработки персональных данных
*Набор контролируемых параметров зависит от конкретной марки и модели автомобиля и особенностей реализации CAN–шины и поддержки протокола OBD II
Компания «Omnicomm» — разработчик и производитель системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на базе технологий ГЛОНАСС/GPS, датчиков уровня топлива Omnicomm LLS и сопутствующего оборудования, является лидером в своей области. Оборудование производится в России.
Система менеджмента компании и ее зарубежного представительства сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2011.
Компания работает с 1998 года. Сегодня Omnicomm имеет представительства в более чем 110 странах мира.
127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр 1, бизнес-центр "Baker Plaza", офис 41.
Режим работы – по будням с 10:00 до 19:00 по московскому времени8 495 108-46-97 info@izicon.ru
Наш менеджер свяжется с вами в течение 30 мин
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